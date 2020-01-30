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PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Anadolu Ajansı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor kulüplerine para cezası verdi. PFDK ayrıca, Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'e Aytemiz Alanyaspor maçında rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maçtan men ve Gaziantep FK'ya ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ligin 19. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'nin 125 bin, Göztepe'nin 49 bin, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan; TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 34 bin, Eskişehirspor'a 12 bin, Bursaspor'a 5 bin 250 ve Ekol Göz Menemenspor'a da 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı. Ayrıca Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçında e-biletlerinin bloke edildiği belirtildi.

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