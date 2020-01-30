Kılıçdaroğlu Elazığ'a bakın neden geç gidiyor! CHP'li kaynaklar açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere yarın Elazığ'a gidecek. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun neden geç gittiğine ilişkin de açıklama geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hatay, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanları eşlik edecek.

CHP kaynaklarından, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine geç gittiği ile ilgili eleştirilere yanıt geldi.

Neden hayır dediğini açıkladılar

CHP'li kaynaklar eleştirilere şu yanıtı verdi:

Gitseydi görüntü vermek anlamında yararı olabilirdi ama tam aksine çalışmalara zarar verirdik. Güvenlikten, açılacak ve kapatılacak yollara kadar birçok soruna yol açılırdı. Genel Başkan 'gidelim' diyenlere bu gerekçe ile 'hayır' dedi.