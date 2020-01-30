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Ali Babacan'dan yeni açıklama! Yeni partinin kuruluşunu bir kez daha ertelemişti

Aralık 2019'da kurulacağı belirtilen yeni partinin kuruluşu Ocak ayına sarkmış, son gelen bilgilere göre ise Şubat ayına ertelendiği yönünde olmuştu. Konuyla ilgili Ali Babacan'ın çalışma ofisinden bugün yeni bir açıklama yapıldı.

AK Parti'den flaş bir şekilde ayrılarak kendi partisiyle yoluna devam etme kararı alan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'dan parti kuruluşunu bir kez erteleyeceğin öğrenilmesi üzerine yeni bir açıklama geldi. Babacan, 'görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde tamamlanmıştır.' dedi.

Ali Babacan'ın çalışma ofisinden bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız" denerek "Hem kurduğumuz web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenenen çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır" 

Açıklamada ayrıca "En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız" dendi.

Daha önce 2 kez ertelemişti

Ali Babacan yeni parti kurma tarihini daha önce de iki kez ertelemişti.

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