YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi

2020 yılında üniversite sınavı yani YKS ne zaman yapılacak, YKS başvuruları ne zaman başlayacak soruları gündemde. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak. YKS sınavı ise 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversiteye girmek için gün sayan öğrencilerin gündeminde YKS başvuru tarihleri ve YKS sınav tarihleri var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler için kritik bir viraj olan YKS için de geri sayım başladı. YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihleri..

YKS sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler başvuru tarihleri ne zaman olduğunu öğrenmek için araştırmalarını sıklaştırıyor. Peki, 2020 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri…

YKS BAŞVURULARI VE SINAVLARI NE ZAMAN?

20-21 Haziran 2020’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın başvuruları, 6 Şubat – 3 Mart 2020’de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020’de açıklanacak.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Külahoğlu öğrencilerin genelde sınav kelimesini duydukları zaman bile hiç iyi şeyler hissetmediğini ve bu anlamda da motive olmaları gerektiğini dile getirdi.

"GENÇLİK YAŞAMIMIZIN EN AZ BİR YILINI SINAV KÂBUSUNA FEDA EDİYORUZ"

Bu anlamda öncelikle sınav kaygısının neden bu kadar büyük olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Şermin Külahoğlu sınavların öğrencilerin hayatında çok büyük bir yer kapladığını dile getirerek, "Eğitim hayatımız sınavlarla geçiyor. Bir düşünün: Şu ana gelinceye kadar okuduğunuz okullarda tahminen kaç sınava girdiniz? Merkezi sınav engelini aşmak için kaç deneyim yaşadınız?

Gördüğünüz gibi, bu ülkede hayatımız sınav. Eğitimimiz boyunca her yıl birkaç kez sınav döngüsü yaşıyoruz. Dersler durduruluyor ve sınav kâbusu günleri başlıyor. Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında sadece dersler değil, hayatlar duruyor. Çevremizdeki herkes bizim için bir dönem, bu sınavlara odaklı yaşıyor ve en kötüsü, gençlik yaşamımızın en az bir yılını, bu sınav kabusuna feda ediyoruz. Sonuç olarak, sınavları, alt edemeyeceğimizi düşündüğümüz için bize korku veren güçlü bir dev gibi algılar hale geliyoruz."