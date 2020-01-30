Akdeniz yine sallandı! Marmaris açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem

AKDENİZde Muğla Marmaris açıklarında 5.9 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismografi Merkezi, depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, AFAD 5.5 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise Marmaris'in 162 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

Deprem, İzmir, Marmaris, Bodrum ve Muğla'da hissedildi.

Gece boyunca 11 deprem oldu

Bu depremin yanı sıra Akdeniz gece boyunca toplamda 11 kez sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 5,4 olmak üzere toplam 11 deprem kaydedildi.