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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ırkçı Yunan'a bayrak tepkisi! Bayrağımıza uzanan elleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'un bayrağımıza saldırmasına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir." dedi.  

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyonun fitilini ateşledi. Yunanistan'ın küstah vekiline Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Denize nasıl döktüğümüzü iyi bilirsiniz

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli

Bu palyaço hakkında gereken yapılsın

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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