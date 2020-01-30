Elektrikler ne zaman gelecek BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul 30 Ocak elektrik kesintisi listesi araştırmaları bugünün konusu. BEDAŞ bugün İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu. Özellikle Esenyurt ve Beyoğlu'nda elektirk kesintisi saatler sürecek.

Bugün yani 30 Ocak Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın elektrik kesintisi listesine göre bazı merkez ilçelerde elektrik kesintisi saatler sürecek. Peki elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 30 Ocak Perşembe günü İstanbu'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nı etkileyecek olan planlı elektrik kesintisi listesi...

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1942., 1943., 1944., 1945., 1953., 2068. sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1477., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324983)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325837)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212.,AVRASYA,HÜRRİYET,İHTİŞAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323765)

- İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ MH 3125, 3134 SK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325769)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325835)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 602., 606., 610., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 656., 657., 658., 659., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk / SÜLEYMANİYE mah HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 604., 606., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 690., 699., 700., 701., 702., 703., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325905)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, AĞA KÜLHANI, FAİK PAŞA, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324950)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KULOĞLU mah TURNACI BAŞI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, SELVİLER, TANBURİ ALİ EFENDİ sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, OKUL YOLU, PELİT ÇIKMAZI, TEKERLER, ZELİHA KÖKÇINAR, ÇAMLITEPE SİTE YOLU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324872)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, KÜÇÜK BAYRAM, SOLAKZADE, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk / ŞEHİT MUHTAR mah SÜSLÜ SAKSI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324951)