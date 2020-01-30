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Bursaspor'da Traore imzaladı

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Devre arasında 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mesut Mestan, “İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi ancak kadromuzu derin tuttuk. 5 oyuncunun da direkt takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Plan programımızı buna göre yapıyoruz, Play-Off’a kalmak istemiyoruz. Hocamızın da isteği doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’a teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz yerde olacağız” dedi.

Abdou Razack Traore ise, “Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir macera olur. Allah’ın izni ile Süper Lig’e geri dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Çok iyi takım olduğunu, çok iyi bir kadro kurulduğunu duydum. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.

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