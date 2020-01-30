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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! MTV 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 2 gün

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz'da iki taksit olarak ödenecek. İlk taksidi ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona eriyor.

MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

Plaka ve TC. kimlik no bilgileriyle ödenebiliyor

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC. kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

Yüzde 12 belirlendi

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

MTV ödenmezse...

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre yapmazsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi: 

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