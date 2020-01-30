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Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi Mehtap Algül kimdir kaç yaşında?

Mehtap Algül kimdir, kaç yaşında soruları magazin basınının gündeminde. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen sosyal medya fenomen Mehtap Algül'ün hayatı araştırılıyor. Ayrıca Mehtap Algül'ün eski eşi Melis İşiten'in benzerliği ise dikkat çekti.

Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Mehtap Algül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in benzerliği dikkat çekti. Peki, Mehtap Algül kimdir?

Son dönemde sosyal medya sayesinde tanınırlığı artan Mehtap Algül zaman zaman magazin basınında kendine yer buluyor. İşte Mehtap Algül hakkında merak edilen bilgiler…

MEHTAP AKGÜL KİMDİR?

Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin bünyesindeki BAU NEXT'in yöneticiliğini üstleniyor. Taktiksel şirket idaresi ve plan koordinatörlüğü gibi farklı görevlerde çalışan Algül, aynı zamanda Berkcan Güven, Burak Yörük, İrem Çalhan gibi sosyal medyanın popüler isimleriyle çekildiği fotoğraflarla dikkat çekiyor. Mehtap Algül’ün bir dönem Reynmen ile sevgili olduğu iddia edilmişti.

MEHTAP ALGÜL KARİYERİ

Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – Uluslarası Projeler Ekim 2010-Şubat 2011

Uluslarası Ticaret Uzmanı Mart 2012-Eylül 2014.

Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017

BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor

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