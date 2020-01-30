Real Madrid Zaragoza'yı gole boğdu

İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu. Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi.

Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vinicius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Kupada bu akşam Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.