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Veyis Ateş Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a FETÖ'cü müsünüz diye sordu

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tartışmaların odağındaki isimlerden biri oldu. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Kerem Kınık'ın 2012 yılında FETÖ elebaşı Gülen'in fotoğrafını paylaştığı gündeme getirildi. Veyis Ateş, Habertürk canlı yayınında konuk ettiği Kınık'a bu konuyu da sordu.

ELAZIĞ depreminin ardından tartışmaların odağındaki isimlerden biri olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk'te soruları yanıtlayan Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna da yanıt verdi.

Kınık, "BaşkentGaz, Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, 'Bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz' diyor" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfına aktarılmak üzere Kızılay'a verilen 7.9 milyon dolara ilişkin bir soruyu da cevapladı. Söz konusu para ile BaşkentGaz'ın vergi kaçırdığı iddialarını değerlendiren Kerem Kınık, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullandı.

"Kestirmeden soruyorum. FETÖ'cü müsünüz?"

Kerem Kınık, "Kestirmeden soruyorum. FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna da yanıt vererek, "15 Temmuz darbe gecesinde saat 21.30'da ve ondan sonraki süreçlerde, benim Twitter hesabıma girsinler, nerede olduğuma baksınlar. 15 Temmuz'da korunması gereken en büyük değer Cumhurbaşkanımızdı. Ailemin tamamını Atatürk Havalimanı'na çağırdım, oğlum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken yaralandı, gazi oldu" dedi.

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