HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'i çıldırtacak Drogba teklifi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz'in Didier Drogba ile baş başa görüşerek teknik adamlık teklifi yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan krizin yankıları devam ederken Drogba iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Takvim'in iddiasına göre; Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldı.



Başkanın oğlu ile görüştü
Didier Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı yönetimin planları aktarıldı.

Fatih Terim ile araları çok iyi
2018 yılında futbolculuk kariyerine son veren Fildişili yıldız Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a gelmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu. 41 yaşındaki yıldız son olarak ABD'de futbol oynamıştı. Fatih Terim ile Didier Drogba'nın dostluğu üst seviyede. İkili adeta ağabey-kardeş gibi.

Neler yaşanmıştı?
Bilindiği gibi Cengiz, son basın toplantısında Terim'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. Cengiz, "Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz" diyerek tecrübeli hocayı istifaya davet etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'na 'kalma burada git' dedim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına 'FETÖ'ye yardım' davası
Ali Babacan yeni partinin kuruluşunu 3. kez erteleme kararı aldı! Elazığ depremi etkili olmuş
Kobe Bryant'ın ölümünde şoke eden detay! Eşi Vanessa ilk kez konuştu
'Sokak sokak gezeceğim' diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erken seçim görmüyorum
Patronundan kadın çalışanına ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli 2719 öğrenci ile rekora koşuyor
Banu Ilıcalı kaç yaşında Acun'un büyük kızı annesi kim?
Manchester derbisinde City adını finale yazdırdı
Sarıyer'de direğe çarpan lüks otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 14. galibiyet
Osman Gazi kimdir hayatı Osman Gazi çocukları kaç tane?
Yorumlar 1 yorum