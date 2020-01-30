Galatasaray'da Fatih Terim'i çıldırtacak Drogba teklifi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz'in Didier Drogba ile baş başa görüşerek teknik adamlık teklifi yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan krizin yankıları devam ederken Drogba iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Takvim'in iddiasına göre; Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldı.





Başkanın oğlu ile görüştü

Didier Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı yönetimin planları aktarıldı.

Fatih Terim ile araları çok iyi

2018 yılında futbolculuk kariyerine son veren Fildişili yıldız Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a gelmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu. 41 yaşındaki yıldız son olarak ABD'de futbol oynamıştı. Fatih Terim ile Didier Drogba'nın dostluğu üst seviyede. İkili adeta ağabey-kardeş gibi.

Neler yaşanmıştı?

Bilindiği gibi Cengiz, son basın toplantısında Terim'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. Cengiz, "Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz" diyerek tecrübeli hocayı istifaya davet etti.