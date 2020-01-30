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Patronundan kadın çalışanına ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ mesajı

Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları E.S.’nin tacizine daha fazla dayanamayıp işten istifa etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Patron E.S. ise iddiaları reddetti.

İSTANBUL Maslak’ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları gayrimenkul şirketi T. Investment’in sahibi E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Hürriyet gazetesinin özel haberine göre Z.D. ifadesinde, “Bana sık sık, ‘Çok güzelsin, çekici bir kadınsın’ diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp’tan ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti” dedi.

E.S.’nin K.U.’ya da, “3-4 bin nedir ki... Bana kendini bırakırsan, ne paralar kazandırırım sana” dediği de öne sürüldü.

Cinsel tacize dayanamadım

K.U. ifadesinde yaşadıklarını, şöyle anlattı: “Bu işyerinde 3.5 ay çalıştım. Şüpheli, birçok kez motivasyon konuşması yaparken elimi tutup bana sarılıyordu. En son 4 Kasım 2019’da, bana odasında motivasyon konuşması yapıyordu. Tam odadan çıkarken, belime sarılıp kendisine doğru çekti ve zorla dudağımdan öptü. Cinsel tacize dayanamadım, 14 Ocak’ta işten ayrıldım.”

Suçlanan E.S. ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Suçlamalar asılsız ve maksatlı” dedi. 

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