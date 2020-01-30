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Sokak ortasında karısını dövdü sonra kendini eve kilitleyip ateşe verdi

Anadolu Ajansı

ADANA’da dini nikahlı eşini döven bir kişi daha sonra evini ateşe verip kendini içeri kilitledi. Polis kapıyı kırıp yanan evin içerisinde adamı çıkarttı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Ü.K'nin imam nikahlı kocası A.Y tarafından darbedildiğini tespit etti. Daha sonra, olayla ilgilenirken kadının evinden alevler yükseldiğini gören polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, alevlerin bitişikteki evlere sıçrama tehlikesine karşın, çevredekileri tahliye etti.

Bu arada, alevlerin yükseldiği ikinci kata çıkan ekipler, kilitli kapıyı kırıp içeri girdi. İmam nikahlı eşi Ü.K'yi darbedip evini ateşe vererek kendisini içeriye kilitlediği belirlenen ve yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren A.Y. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.Y ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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