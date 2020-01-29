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Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tuttu. Fed, aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda istihdamda artış gerçekleştiği, işsizlik oranının düşük seyrettiği belirtilerek, politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğuna işaret edildi.

Yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ekonomik verilerin, küresel gelişmelerin ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği bildirildi.

Dolar ne durumdaydı?

Dolar/TL güne 5.94’le başladı. Gün sonunda 5.96 seviyesine geldi. 6.55 bandında güne başlayan Euro/TL ise 6.56 seviyesini gördü. Euro/Dolar bandı ise gün içinde 1.10 seviyelerinde seyretti.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

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