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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon 10 gözaltı

Anadolu Ajansı

ANKARA'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatta oldukları belirlenen zanlılar takibe alındı.

Alınan bilgiye göre; yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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