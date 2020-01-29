Suudi Arabistan'dan Kudüs'ün işgalini planlayan Yüzyılın Anlaşması'na destek

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun sözde Yüzyılın Anlaşması planına ilk destek veren ülkelerin başında, Suudi Arabistan geldi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakan Netanyahu ile dün kameralar karşısına geçerek, Filistin yönetimin süreçte yer almadığı skandal bir planı dünyaya duyurdu. Söz konusu plan, bir barış planından ziyade işgal planı.

Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud döneminden bugüne kadar uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıktığı savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ayrıca adil ve kapsamlı barışın stratejik seçenek olduğunu teyit eden 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne de öncülük ettiği vurgulandı.

'Destekliyoruz'

AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, Filistin ve İsrail arasında kapsamlı barış planı geliştirmek için Başkan Trump yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Ayrıca ABD'nin himayesi altında taraflar arasında doğrudan müzakereleri başlatma ve planla ilgili her türlü anlaşmazlığı müzakereyle gidermeye teşvik ediyor. Bu da barış sürecinde, kardeş Filistin halkının meşru haklarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması içindir."