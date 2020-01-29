İstanbul trafikte dünya 9'uncusu oldu

İstanbul, dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı. 416 kentte yapılan araştırmada trafik sıkışıklığında Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü ve Bursa 208'inci sırada.

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 2019 yılı trafik yoğunluğu endeksinde İstanbul ilk ona girdi.

Altı kıtaya yayılan 57 ülkedeki 416 kentte trafik yoğunluğunun ölçüldüğü araştırmada İstanbul 9'uncu olurken Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü ve Bursa 208'inci sırada yer aldı.

En rahat Kayseri

Araştırma kapsamında ölçülen kentler arasında Kayseri, Türkiye'de trafik sıkışıklığının en az olduğu kent olarak tespit edildi.

2018 yılı verileriyle karşılaştırıldığında trafik yoğunluğunda İstanbul ve Antalya'da yüzde 2, Ankara'da da yüzde 1 oranında artış kaydedildi. İzmir, Bursa, Mersin, Konya ve Kayseri'de ise trafik yoğunluğunda yüzde 1'lik azalma oldu.