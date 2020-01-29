HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'a iki isimden müjde

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da HES Kablo Kayserispor mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar sıtma tanısı konulan tedavi sürecini atlatan Henry Onyekuru takıma katıldı.

Ondone de idmanda
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone de takımla birlikte çalışmaya katıldı. İH Konyaspor maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin 1-2 hafta, Radamel Falcao'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için karar: Yıkılacak
Gönderdiği montun cebinde emekli maaşını unuttu depremzede tamah etmedi
'Kızılay Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışladı' deniliyor! İşin aslı başka çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Ortadoğu Barış Planı'na 'işgal' diyen İbrahim Kalın: Reddediyoruz
Eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'den 'Yeni bir çözüm süreci' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Palabıyık Trabzonspor'a yaramıyor
Bakan Varank'tan depremden zarar gören işletmelere kredi müjdesi
Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da
2020 okul yaz tatili ne zaman MEB okul tatil günleri çizelgesi
Elazığ depremiyle ilgili değişik bir yazı! Bir solukta okuyacaksınız
İstanbul depremi fay hattı üstünde olan çok riskli ilçeler hangisi
Yorumlar