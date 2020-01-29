Galatasaray'a iki isimden müjde

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da HES Kablo Kayserispor mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar sıtma tanısı konulan tedavi sürecini atlatan Henry Onyekuru takıma katıldı.

Ondone de idmanda

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone de takımla birlikte çalışmaya katıldı. İH Konyaspor maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin 1-2 hafta, Radamel Falcao'nun ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.