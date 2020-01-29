'Kızılay Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışladı' deniliyor! İşin aslı başka çıktı

Kızılay'ın, Başkentgaz’dan gelen 8 milyon doların Ensar Vakfı'na bağışlandığı iddiaları gündem oldu. Gökhan Kahraman'ın Twitter'dan paylaştığı belgelerde ise işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

"Kızılay'ı itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullanan Kahraman, yayınladığı karşılaştırmalı belgelerde; bağışı yapan firmanın, 75 bin dolarını Kızılay'a, kalan kısmını ise Kızılay ve Ensar Vakfı'na öğrenci yurdu yapması şartıyla bağışladığı görülüyor.

Bağışı yapan firmanın isteği

Kahraman, yayınladığı belgelere şu notları ekledi:

1- Servis ettikleri belge Kızılay’a ait değil.

2- Belge dedikleri Dilekçe, bağışı yapan firmaya ait.

3- Bağışı yapan firma, 75 bin dolarını Kızılay, kalan kısmını ise Kızılay ve Ensar Vakfı öğrenci yurdu yapması şartıyla bağışlıyor.