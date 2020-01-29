HABER /  POLİTİKA

'Kızılay Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışladı' deniliyor! İşin aslı başka çıktı

Kızılay'ın, Başkentgaz’dan gelen 8 milyon doların Ensar Vakfı'na bağışlandığı iddiaları gündem oldu. Gökhan Kahraman'ın Twitter'dan paylaştığı belgelerde ise işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

"Kızılay'ı itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullanan Kahraman, yayınladığı karşılaştırmalı belgelerde; bağışı yapan firmanın, 75 bin dolarını Kızılay'a, kalan kısmını ise Kızılay ve Ensar Vakfı'na öğrenci yurdu yapması şartıyla bağışladığı görülüyor.

Bağışı yapan firmanın isteği

Kahraman, yayınladığı belgelere şu notları ekledi:

1- Servis ettikleri belge Kızılay’a ait değil.

2- Belge dedikleri Dilekçe, bağışı yapan firmaya ait.

3- Bağışı yapan firma, 75 bin dolarını Kızılay, kalan kısmını ise Kızılay ve Ensar Vakfı öğrenci yurdu yapması şartıyla bağışlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsü komplo teorileri gerçeği yansıtmıyor doğrular ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi Sergen Yalçın idmana çıktı
Ortadoğu Barış Planı'na 'işgal' diyen İbrahim Kalın: Reddediyoruz
Eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'den 'Yeni bir çözüm süreci' açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri nereye harcandı sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki
Üvey anne 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su dökerek haşladı
ÖNCEKİ HABERLER
Schengen vizesine zam geldi
İstanbul'da orta deprem riski taşıyan ilçeler hangisi listesi
TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 istanbul kura sonucu
İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler hangisi?
Okul ne zaman açılıyor 2020 okul tatil günleri takvimi MEB
Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğendi
Yorumlar