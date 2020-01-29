Koronavirüsü komplo teorileri gerçeği yansıtmıyor doğrular ortaya çıktı

Planlı salgın senaryosu

Geçen hafta ABD'de ilk virüslü kişinin tespit edilmesinin ardından Twitter ve Facebook'ta dolanmaya başlayan patent dosyaları, uzmanların bu virüsü yıllardır bildiği izlenimini veriyordu. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komplo teorisyeni ve YouTube kullanıcısı Jordan Sather'dı. Binlerce retweet edilen uzun bir Twitter zincirinde, 2015'te İngiltere'deki Pirbiright Enstitüsü tarafından yapılan bir patent başvurusuna link verdi. Başvuruda koronavisürün zayıflatılmış bir versiyonunun solunum hastalıklarına karşı aşı olarak potansiyel kullanımından bahsediliyordu. Bu link Facebook'ta da özellikle aşı karşıtı gruplar tarafından sıklıkla paylaşıldı. Sather, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın hem Pirbright'a hem de aşı geliştirme programlarına bağış yaptığı gerçeğini kullanarak bu koronavirüs salgınının bilinçli olarak, bir aşı geliştirilmesi için fon toplanması amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Bir tweetinde "Gates Vakfı yıllar boyunca aşı programlarına ne kadar para verdi? Bu salgın planlı mıydı? Medya kullanılarak korku mu salınıyor" dedi. Fakat Pirbright'ın patenti yeni koronavirüs için değildi. Bu patent kuşlar tarafından taşınan ve yalnızca kanatlıları etkileyen bir bronşit virüsü içindi. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın bağışı konusuna gelince, Pirbright Sözcüsü Teresa Maughan, Buzfeed'e yaptığı açıklamada bu patentin dahil olduğu projenin Vakıf tarafından fonlanmadığını söyledi.