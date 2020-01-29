Koronavirüsü komplo teorileri gerçeği yansıtmıyor doğrular ortaya çıktı
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü hakkında ortaya atılan komplo teorilerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada viral haline gelen videoların çıkış noktaları bakın aslında neymiş.
Koronavirüsü salgını herkesi panik atak yapacak seviyeye geldi. Bu duruma WhatsApp ve Facebook başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformlarında yayılan komplo teorileri de çanak tuttu. Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu, virüsün Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu, virüsün Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığı gibi çok sayıda iddia ortaya atıldı.
Yarasa çorbası videoları
Vuhan'da Çinlilerin yarasa yediğini gösterdiği öne sürülen videolar hızla yayıldı. Bu kliplerden birinde Çinli bir kadının kameraya gülümseyerek yarasa yediği ve tadını tavuk etine benzettiği görülüyor. Bu video sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı, bazıları da virüsün Çinlilerin yeme alışkanlıkları nedeniyle yayıldığını savundu. Gerçekte videonun kaydedildiği yer Vuhan, hatta Çin bile değildi. Video, popüler blog yazarı ve seyahat programcısı Vang Mengyun tarafından Batı Pasifik'teki Palau adasında 2016'da çekilmişti. Salgının ortaya çıkmasının ardından video tekrar sosyal medyada paylaşılmaya başladı, fakat bu sefer yanlış bir şekilde salgına atfedildi. Bunun üzerine Mengyun özür dileyerek "Sadece oradaki halkın günlük yaşamını göstermek istemiştim" dedi, yarasaların virüs taşıyabileceğini bilmediğini söyledi ve videoyu sildi. Koronavirüs salgınının Vuhan'daki balık pazarında yasa dışı bir şekilde ticareti yapılan yaban hayvanlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Yarasalar yeni bir araştırmada virüsün olası kaynaklarından biri olarak gösterilse de yarasa çorbası Çin'de yaygın bir yiyecek değil. Virüsün kaynağını bulmaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Planlı salgın senaryosu
Geçen hafta ABD'de ilk virüslü kişinin tespit edilmesinin ardından Twitter ve Facebook'ta dolanmaya başlayan patent dosyaları, uzmanların bu virüsü yıllardır bildiği izlenimini veriyordu. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komplo teorisyeni ve YouTube kullanıcısı Jordan Sather'dı. Binlerce retweet edilen uzun bir Twitter zincirinde, 2015'te İngiltere'deki Pirbiright Enstitüsü tarafından yapılan bir patent başvurusuna link verdi. Başvuruda koronavisürün zayıflatılmış bir versiyonunun solunum hastalıklarına karşı aşı olarak potansiyel kullanımından bahsediliyordu. Bu link Facebook'ta da özellikle aşı karşıtı gruplar tarafından sıklıkla paylaşıldı. Sather, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın hem Pirbright'a hem de aşı geliştirme programlarına bağış yaptığı gerçeğini kullanarak bu koronavirüs salgınının bilinçli olarak, bir aşı geliştirilmesi için fon toplanması amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Bir tweetinde "Gates Vakfı yıllar boyunca aşı programlarına ne kadar para verdi? Bu salgın planlı mıydı? Medya kullanılarak korku mu salınıyor" dedi. Fakat Pirbright'ın patenti yeni koronavirüs için değildi. Bu patent kuşlar tarafından taşınan ve yalnızca kanatlıları etkileyen bir bronşit virüsü içindi. Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın bağışı konusuna gelince, Pirbright Sözcüsü Teresa Maughan, Buzfeed'e yaptığı açıklamada bu patentin dahil olduğu projenin Vakıf tarafından fonlanmadığını söyledi.
Biyolojik silah iddiaları
BBC'nin haberine göre, bir diğer temelsiz iddia da virüsün Çin'in gizli biyolojik silah programının bir parçası olduğu ve Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden dışarı sızarak yayıldığıydı. Bu teoriyi destekleyenler Washington Times'ın sıkça paylaşılan iki makalesine atıfta bulunuyor. Bu iki makalede de eski bir İsrailli istihbaratçının ifadeleri yer alıyor. Fakat iki makalede de herhangi bir kanıt yer almıyor. Hatta sızıntı olduğunu öne süren İsrailli kaynağın "şimdiye kadar bu yönde bir kanıt veya bulgu yok" sözüne de yer veriyor. Resmi araştırma, virüsün Vuhan'daki Huanan balık pazarından yayıldığını gösteriyor.