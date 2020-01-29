HABER /  EKONOMİ

Schengen vizesine zam geldi

Schengen vizesi için istenen ücret, 2 Şubat 2020'den itibaren 80 euroya çıkarıldı.

Türkiye, uzun zamandır vizesiz Avrupa hayalleri kuruyordu.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin son dönemde kötüye gitmesi, vizesiz seyahatlerin de önünü tıkadı.

Avrupa ülkelerine gidebilmek için vize almak zorunda olan Türk vatandaşlarına bir kötü haber daha geldi.

2 Şubat'tan itibaren 80 Euro

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"

Haziran ayında onaylanmıştı 

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak 20 Euro'luk zammı geçtiğimiz Haziran ayında onaylamıştı.

Schengen vizesi için istenen belgeler 

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor: Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi Sergen Yalçın idmana çıktı
Ortadoğu Barış Planı'na 'işgal' diyen İbrahim Kalın: Reddediyoruz
Eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'den 'Yeni bir çözüm süreci' açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri nereye harcandı sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki
Üvey anne 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su dökerek haşladı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da orta deprem riski taşıyan ilçeler hangisi listesi
TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 istanbul kura sonucu
İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler hangisi?
Okul ne zaman açılıyor 2020 okul tatil günleri takvimi MEB
Ergin Ataman: Kobe Bryant Beşiktaş'la anlaşmıştı
TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2020
Yorumlar