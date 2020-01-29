Eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'den 'Yeni bir çözüm süreci' açıklaması

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni bir çözüm süreci için “En az 2012’deki kadar umut sahibi olduğunu” söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’in, Diken yazarı Kemal Göktaş ile birlikte yaptığı “Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor” podcast dizisinin dördüncü ve son bölümü yayınlandı.

HDP'li eski Vekil Önder, “Yakın dönemde bir çözüm süreci ya da barış için yeni bir arayış olabilir mi?” sorusuna "En az 2012’deki kadar umut sahibiyim" karşılığını verdi.

"Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek"

Türkiye’de demokratikleşmeyi talep eden kesimler arasında Kürt sorununu anlamaya çalışanların sayısının arttığını belirten Önder, "Bu mesele tam da hallolması gerektiği gibi bir hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor." ifadelerini kullandı.

Önder, AK Parti-MHP blokunun barış sürecini yeniden başlatmasının ya da demokratikleşme yönelimine girmesinin ihtimal dahilinde olmadığını iddia ederek “AK Parti gidici. Bunun için kâhin olmaya gerek yok. Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek” diye konuştu.

"CHP’yi yerel seçimlerdeki çizgiye HDP getirdi”



CHP’nin yerel seçimlerdeki tutumu HDP’nin bugüne kadar getirdiği temel pratikti ama son yerel seçimlere gelene kadar bu CHP’nin resmi bir tutumu olmaktan uzaktı. HDP bu çizgiye getirdi.





