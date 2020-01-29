HABER /  POLİTİKA

Eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'den 'Yeni bir çözüm süreci' açıklaması

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni bir çözüm süreci için “En az 2012’deki kadar umut sahibi olduğunu” söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’in, Diken yazarı Kemal Göktaş ile birlikte yaptığı “Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor” podcast dizisinin dördüncü ve son bölümü yayınlandı.

HDP'li eski Vekil Önder, “Yakın dönemde bir çözüm süreci ya da barış için yeni bir arayış olabilir mi?” sorusuna "En az 2012’deki kadar umut sahibiyim" karşılığını verdi.

"Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek"

Türkiye’de demokratikleşmeyi talep eden kesimler arasında Kürt sorununu anlamaya çalışanların sayısının arttığını belirten Önder, "Bu mesele tam da hallolması gerektiği gibi bir hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor." ifadelerini kullandı.

Önder, AK Parti-MHP blokunun barış sürecini yeniden başlatmasının ya da demokratikleşme yönelimine girmesinin ihtimal dahilinde olmadığını iddia ederek “AK Parti gidici. Bunun için kâhin olmaya gerek yok. Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek” diye konuştu.

"CHP’yi yerel seçimlerdeki çizgiye HDP getirdi”

CHP’nin yerel seçimlerdeki tutumu HDP’nin bugüne kadar getirdiği temel pratikti ama son yerel seçimlere gelene kadar bu CHP’nin resmi bir tutumu olmaktan uzaktı. HDP bu çizgiye getirdi.



BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu kar tatilinde çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor onları ziyarete geldim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri nereye harcandı sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki
Üvey anne 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su dökerek haşladı
Ergin Ataman: Kobe Bryant Beşiktaş'la anlaşmıştı
Ertuğrul Özkök'ten Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi! Bunu kimseye anlatamazsın
Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya destek
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler hangisi?
Okul ne zaman açılıyor 2020 okul tatil günleri takvimi MEB
3 aylar nedir 3 aylar önemi ve faziletleri Diyanet açıklaması
Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
2020 okul tatilleri 2. ara tatil ne zaman başlıyor
Yorumlar 1 yorum