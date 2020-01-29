Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya destek

NBA'de oynanan Cleveland Cavaliers- New Orleans maçında reklam panolarına ''Elazığ dualarımız sizinle'' potalara da ''Malatya'' yazıldı.

Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin ardından NBA maçında unutulmaz bir gece yaşandı.



''Elazığ dualarımız sizinle''

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle panolara ''Elazığ dualarımız sizinle'' potalara da ''Malatya'' yazıp destek verdi.





''Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum''

Cedi Osman, maçın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.''





385 bin TL toplandığını duyurmuştu

Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı. Milli basketbolcu kampanya sonundan depremzedeler için 385 bin TL toplandığını duyurmuştu.