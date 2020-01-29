İşte Elazığ ve Malatya depremzedeleri için toplanan bağış miktarı Bakan Soylu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine oturan Elazığ ve Malatya depremzedeleri için toplanan yardım miktarını açıkladı. Soylu 'Vatandaşımızın yaklaşık 100 milyon liraya yakın nakit desteği oldu.' dedi

Türk insanı toplumun içinde bulunduğu trajik durumlarda ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanımız Elazığ ve Malatya depremi sonrası vatandaşlarımızın zor durumuna kayıtsız kalmayarak gereken desteği gösterdi.

Bakan Soylu toplanan miktarı açıkladı

Bakan Soylu Elazığ ve Malatya'ya yardım için toplanan yardım miktarını açıkladı.

Soylu şunları söyledi;