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Bursalı polis memuru İstanbul'da evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL’da görev yapan polis memuru Harun B. (26), evinde ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Harun B.'nin ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı. Polis memuru, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan Harun B., kendisi gibi polis olan ev arkadaşıyla ile birlikte kaldığı evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Harun B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Harun B. ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı.

Harun B.'nin Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan ailesi, çocuklarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. 4 çocuk sahibi Necmi- Asiye B. çiftçinin tek oğlu olan Harun B., bugün Yeniköy Merkez Yeni Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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