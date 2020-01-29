Almanya siyasetinin ortasına FETÖ bombası düştü!

Almanya siyaseti Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve çok konuşulacak bir tartışmanın içinde yer alıyor. Sol Parti, Alman hükümetini "Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için FETÖ ağıyla ilişkileri sıcak tutup elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle" suçladı.

En başından beridir FETÖ'ye verdiği destekle suçlanan ve kendilerine sığınan FETÖ'cülere kucak açan bu yüzden Türkiye'nin büyük tepkisine neden olan Almanya'da ortalık karıştı.

Alman hükümeti FETÖ ağıyla ilişkileri sıcak tutup elindeki mahrem bilgileri Türkiye'ye karşı kullanmak istemekle suçlanıyor.

Koalisyon hükümetini FETÖ’ye özel siyasi destek vermekle suçladı

Almanya Federal Sol Parti Milletvekili ve partinin İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Alman Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetini FETÖ’ye özel siyasi destek vermekle suçladı.Almanya'da Sol Parti, Alman hükümetiyle FETÖ arasındaki ilişkilere dair verdiği soru önergesine aldığı yanıtı eleştirdi.

Benim için alarm çanları çalıyor demektir

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre; Sol Parti Meclis Grubunun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Alman federal hükümeti ile Gülen hareketi arasındaki temas ve işbirliğine yönelik soruya, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle yanıt veriliyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir" dedi. Jelpke, soruya verilen yanıtın Gülen hareketiyle özellikle de istihbarat düzleminde temasların gerçekleştiği izlenimi doğurduğunu kaydetti.

Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor

"Alman hükümetinin Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tuttuğu" gibi güçlü bir görünüm olduğuna dikkat çeken Jelpke, "O zamana kadar Alman istihbarat birimleri, bu hareketin on yıllar boyunca Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor" görüşünü savundu. Jelpke, "Gülencilerin Türkiye'de yıllar boyunca karıştıkları suçlar göz önünde bulundurulduğunda, bu gruba siyasi olarak özel destek vermek için bir neden yoktur" dedi.

10 milyon EUROLUK projede FETÖ de var

Alman hükümeti, Sol Parti'nin hükümetin FETÖ’yle ilgili tutumunu sorduğu önergeye "konunun istihbarat birimlerinin işleyiş kabiliyetini özel olarak etkileyecek nitelikte olduğu ve bu nedenle kamuoyuyla paylaşılabilecek bir şekilde ele alınamayacağı" yanıtını vermişti.

Sol Parti'nin soru önergesi, Berlin'de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dini içinde barındıracak "House of One" projesine Alman hükümetinin 10 milyon euroluk destek vereceğini açıklaması üzerine verilmişti. İçinde sinagog, cami ve kilisenin yer alacağı projenin İslam ayağını FETÖ’ye bağlı "Forum Dialog" oluşturuyor.