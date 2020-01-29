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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri! Açıklama yapıldı

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”

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