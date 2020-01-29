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Son dakika gelişmesi! Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesine göre Muğla Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki gün de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD, depremin Marmaris'in 155 km açıklarında meydana geldiğini derinliğinin de 65 km olduğunu açıkladı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünü ise Akdeniz açıkları olarak açıkladı.

Marmaris'te dün de deprem olmuştu

Marmaris'te dün saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı belirtilmişti.

Öte yandan dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Manisa Valiliği'nden deprem açıklaması

Deprem ile ilgili Manisa Valiliği şu açıklamayı yapmıştı:

"28.01.2020 tarihinde saat 23.10 da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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