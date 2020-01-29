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İBB önünde 41 gündür süren fayton eylemi sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Saraçhane Belediye Sarayı önünde Adalar'daki faytonların kaldırılması için 41 gündür eylem yapan aktivistler eylemlerine son verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karşısındaki alanda 41 gündür Adalar’daki faytonların kaldırılması için “Yaşam Nöbeti” tutan Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri eylemlerine son verdi.

Hayvan hakları aktivistlerinden Derya Yener, "Atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması için yürüttüğümüz mücadelede taleplerimiz büyük ölçüde yerine getirilmiştir. Adalar'da yaşayan atların sömürülmesinin ve katledilmesinin son bulması için yürüttüğümüz mücadelede son aşamaya gelmiştir. Atlı fayton köleliğine tamamen son verilmesi, 'sembolik', 'turistik' ve benzeri her ne amaçla olursa olsun fayton zulmünün devam etmemesi ve var olan atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması için yürüttüğümüz mücadelede taleplerimiz büyük ölçüde yerine getirilmiştir" dedi.

'Sürecin takipçisi ve katılımcısı olacağız'' 

Bugüne kadar İBB, İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlarla yaptıkları görüşmelerde taleplerinin kabul edildiğini belirten Yener, ''Adalar'daki atların satın alınarak rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarına özgürce devam etmeleri için uygun koşulların oluşturulmasına odaklandıklarını belirtti. Yener, "Bu nedenlerle, İBB önündeki çadırlarda başlattığımız Yaşam Nöbetini 41. gününde İBB ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz. Şu anda Adalar'da yaşayan 1300'e yakın atın en kısa zamanda bizlerin de önerileri dikkate alınarak, hayvan haklarına ilişkin denetim mekanizmalarının kurulduğu yeni yaşam alanlarına alınması sürecinin takipçisi ve katılımcısı olup, atların sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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