Dolar üç haftanın zirvesine oturdu! Yatırımcılar Merkez Bankası'na odaklandı

Dolar/TL, 5.95 ile yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görmeyi sürdürüyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yapacağı 2020'nin ilk enflasyon raporu toplantısına odaklandı.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası yapacağı değerlendirmeler izlenecek.

Dolarda son durum

Merkez Bankası faiz indirimi

Dolar/TL’de geçen hafta boyuca görülen satış baskısı geçen hafta Çarşamba günü Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azalmıştı. Ancak bu, kalıcı bir iyimserlik de yaratmadı.

Döviz biriktirme eğilimi

TL’de yakından izlenen bir başka unsur ise lokallerin döviz biriktirme eğilimini devam ettirmeleri. Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle vatandaşlar ve şirketlerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor.

Yerliler 17 Ocak ile biten haftada birikimlerine 1 milyar dolar ekleyerek döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 492,23 TL - Gram altın: 298,95 TL - Yarım altın: 984,45 TL

Cumhuriyet altını: 2.025,00 TL