HABER /  EKONOMİ

Dolar üç haftanın zirvesine oturdu! Yatırımcılar Merkez Bankası'na odaklandı

Dolar/TL, 5.95 ile yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görmeyi sürdürüyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yapacağı 2020'nin ilk enflasyon raporu toplantısına odaklandı.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası yapacağı değerlendirmeler izlenecek.

Dolarda son durum

Merkez Bankası faiz indirimi

Dolar/TL’de geçen hafta boyuca görülen satış baskısı geçen hafta Çarşamba günü Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azalmıştı. Ancak bu, kalıcı bir iyimserlik de yaratmadı.

Döviz biriktirme eğilimi

TL’de yakından izlenen bir başka unsur ise lokallerin döviz biriktirme eğilimini devam ettirmeleri. Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle vatandaşlar ve şirketlerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor.

Yerliler 17 Ocak ile biten haftada birikimlerine 1 milyar dolar ekleyerek döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 492,23 TL - Gram altın: 298,95 TL - Yarım altın: 984,45 TL

Cumhuriyet altını: 2.025,00 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dizelde 35 liraya 100 kilometre giderken elektrikli araçta fark inanılmaz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Çalhanoğlu 2 golle yıldızlaştı Milan turladı
Bolu Dağı'nda taksici farketti 32 yolcunun hayatı kurtuldu
Hasarlı binalarda oturanlardan Ekrem İmamoğlu'na kayak tepkisi
Trump'ın planına Türkiye'den sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Tedbirimizi aldık
ABD Başkanı Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Son deprem Marmaris'te! Büyüklüğü 4.1 oldu
İş adamı Ferit Şahenk Yunanistan'daki marinasını sattı
FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı
Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında tekme tokat kavga
Suriye ordusu İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi
ALO 186'yı aramak ücretli mi-kaç para fiyat tarifesi
Yorumlar 2 yorum