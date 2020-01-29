Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. Öğle saatlerinde de Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir ve çevresinde de hissedildi.

22 Ocak tarihinde Manisa Akhisar'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde Manisa Kırkağaç'ta da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Deprem ile ilgili Manisa Valiliği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 23.10 da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."