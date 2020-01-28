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Oğuzhan Özyakup transferi açıkladı Beşiktaş'tan Feyenoord'a gidiyor

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya gitmeden önce havaalanında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Eski performansına dönmek için gittiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Yarım sezon çok zor günler atlattık. Başkan gitti, hoca gitti... Benim de performansım son 1 senedir tartışılır. İstediklerimi yapamadım, farklı sebepleri de var. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Güven tazelemek istiyorum.  İnşallah Beşiktaş'a para kazandırırım ya da belki geri dönerim" dedi. 

Sergen Yalçın'la da konuştuklarını söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Onun da güzel düşünceleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum"

Oğuzhan Özyakup, "Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Özyakup ayrıca, Türkiye'den başka takımdan teklif olup olmadığı şeklinde soruya ise "Hayır, böyle bir şey olmadı" cevabını verdi.

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