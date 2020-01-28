Kocaeli'de yaşayan Kübra kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti
KOCAELİ İzmit'te yaşayan Kübra Ataş (26), karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri teşhisi konulduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
KOCAELİ İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu.
Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak önceki gün yaşamını yitirdi.
Kübra Ataş'ın cenazesi, Alikahya Hayırseverler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.