AK Parti'den Trump'ın planına ilk tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamasına yayımladığı Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajla tepki gösterdi.

AK Parti'li Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump! Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir" değerlendirmesinde bulundu.