Candaş Tolga Işık'tan Beşiktaşlılara Sergen Yalçın müjdesi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözlerini aktardı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la görüştüğünü açıkladı.

Işık, Sergen Yalçın'ın kendisine, "Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah" dediğini aktardı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın o paylaşımı: