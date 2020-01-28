HABER /  BEŞİKTAŞ

Candaş Tolga Işık'tan Beşiktaşlılara Sergen Yalçın müjdesi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözlerini aktardı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la görüştüğünü açıkladı.

Işık, Sergen Yalçın'ın kendisine, "Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah" dediğini aktardı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın o paylaşımı:

SON DAKİKA HABERLERİ
Oğuzhan Özyakup transferi açıkladı Beşiktaş'tan Feyenoord'a gidiyor
PKK'lı kadın terörist uzman çavuşun aracında yakalanmış
Kocaeli'de yaşayan Kübra kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti
THY'den Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Tedbirimizi aldık
Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
Phillip Cocu'dan Adil Rami'ye kanca
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Onlarca gözaltı var
Profesör Bedri Gencer skandal deprem paylaşımı için kendini savundu
Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti
Engelli maaş ödemesi şubat ayında ne zaman yatacak?
Yorumlar