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Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki futbolcular Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolcularla kentte yapımı süren yeni stadyumu inceledikten sonra esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi görenleri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ve Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Beşiktaşlı Umut Nayir, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Futbolcular, hastanede tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara moral verdi.

Çocukları tedavileri sonrası maça davet eden futbolcular, hastanedeki diğer vatandaşlarla da görüştü.

Bakan Kasapoğlu da depremzedelerin taleplerini dinledi.

Çocuklarla futbol oynadılar
Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedelerin de yanına giden Kasapoğlu, Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım ve Umut Nayir, buradaki çocuklarla oyunlar oynadı.

Kaleye geçen çocuklara penaltı atışı yapan futbolcular, kurtarış yapanlara imzalı forma sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu süreci devlet ve milletin el ele vererek atlatacağını, ziyaretlerde de bunu gördüklerini söyledi.

Kasapoğlu, yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ve diğer tesislerimiz, gece gündüz, her zaman olduğu gibi bu süreçte de halkımızın daha yoğun bir şekilde emrinde. Bugün sporcu arkadaşlarımızla beraber ziyaretlerde bulunma şansımız oldu. Ben kendilerine ve kulüplerine şükranlarımı sunuyorum. Bu da şunu gösteriyor ki her türlü farklı formaya, her türlü farklı renge rağmen zorlukta, sevinçte her zaman bir arada olan bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi milletimizin gücünü hiç kimse yıkamaz. Bu bunu gösteriyor."

Elazığ halkının hizmetinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda kalan depremzedelerin de yanına giden Bakan Kasapoğlu, taziye ziyaretlerinde de bulundu.

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