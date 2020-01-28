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Elektronik mühendisi depremi 10 dakika önceden bilen cihazı geliştirdiğini iddia etti

İhlas Haber Ajansı

Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin, deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik dalgaları algılayarak büyüklüğü 5 olan depremi 10 dakika önceden haber alan bir sistem geliştirdiğini iddia etti.

Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin, 'DeHa' ismini verdiği cihazla depremleri meydana gelmeden öğrenebileceğini öne sürdü.

"Şeytanın bile aklına gelmeyecek sistem"

Çetin, "Uyguladığım elektronik sistem iddia ediyorum şeytanın aklına bile gelmeyecek bir sistem. Dünyanın en iyi profesörü gelsin, benim uyguladığım sistemin ne olduğunu bilemez" dedi.

Çetin, cihazın alarm vermesinden sonra 10 dakika içinde deprem olmaması durumunda ilk 2 saatte 6, 5 saat içinde 7 ve 7 ila 24 saat içinde de 7’nin üzerinde büyüklükte bir depremin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Tayvanlı deprem tahmincisi Dyson Lin ile kapıştı

İcadının tamamen bilimsel olduğunu söyleyen Çetin, Tayvanlı deprem tahmincisi Dyson Lin’in de kendisine ulaşarak icat ettiği cihaz hakkında bilgi istediğini öne sürdü.

Dyson Lin Cengiz Çetin’i sosyal medya hesaplarından engellediğini de belirtirken, Balıkesirli kaşif Cengiz Çetin paylaşımlara anında karşılık verdi. Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin Dyson Lin’in DeHa ile ilgili kendisine sorduğu sorunun ekran görüntüsünü paylaştı. Çetin patent başvurusu yaptığı için bilgi veremeyeceğini Dyson Lin’e ilettiğini ve sonrasında da Lin’in kendisini engellediğini belirtti.

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