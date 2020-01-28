HABER /  GÜNCEL

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksi şoförü, gözaltına alındı. Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27 Ocak 11.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta bir otelin önünde turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan ticari taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.Polis, yaptığı çalışmanın ardından 34 TCA 95 plakalı taksinin şoförü E.G.'yi yakaladı.

Bin 360 lira para cezası

Şüpheliye, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132, belediyenin verdiği çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1.228 lira olmak üzere toplam 1.360 lira ceza kesildi.

Trafikten men edildi

Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca aracın Ticari Taksinin Çalışma Ruhsatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince süresiz iptal edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası uzmanlardan çarpıcı yorumlar
Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tahliye talep edilmişti
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem İstanbul'da hissedildi
Kobe Bryant'la eşi Vanessa Bryant'ın dikkat çeken anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasetçi kendi cebinden para harcamaz
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü'nün transfer yasağı devam ediyor
İstanbul depreminde fay hattı üstündeki ilçeler hangisi 2020
Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor tarih belli mi?
Sergen Yalçın'ın ekibinden Beşiktaş paylaşımları
Katar'da hükümet krizi! Başbakan istifasını verdi emir yenisi atadı
Yorumlar 1 yorum