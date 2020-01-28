ALO 186'yı aramak ücretli mi-kaç para fiyat tarifesi

ALO 186 nedir, ALO 186'yı aramak ücretli mi soruları merak konusu oldu. Elektrik kesintisi bildirme, bilgilendirme hattı olan ve 7/24 hizmet veren ALO 186 aramak bedavı mı ücretli mi, ücretliyse kaç para? Boğaziçi BEDAŞ elektrik arıza bildiirm hattı hakkında merak edilenler sayfasmızda.

ALO 186'yı aramak ücretli mi, kaç para soruları merak edildi. ALO 186 ya gelen çağrılar; arıza bildirimi, sokak aydınlatma, kaçak ihbar, sayaç değişikliği ve mühürleme talebi, kesme-açma işlemleri, fatura itiraz, borç sorgulama, öneri ve şikayet konularında olmaktadır. Peki ALO 186'yı aramak ücretli mi?

186 elektrik arıza hattı ücretli bir hizmettir. Ücretlendirme periyodu ve tutarı sabit hat sağlayıcınız ya da GSM operatörünüz tarafından belirlenir. Genellikle, ücretlendirme sabit hat yönüne arama içim yapılan ücretlendirme şeklinde yapılır.

Sabit hatları arama ücreti tarifenize ve operatörünüze göre değişkenlik gösterebilir.

186 numaralı hatta alternatif olarak elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezini de arayabilirsiniz. Bu çağrı merkezleri her bölgeden istediğiniz şirkete doğrudan ulaşmanızı sağlar.

Eğer elektrik dağıtım şirketinizin numarası 444 ile başlıyorsa çağrı merkezini aramak ücretlidir. Telefon şirketleri, 444'lü özel servis numaralarını normal tarifeden sabit yöne arama olarak ücretlendirir.

Dağıtım şirketi 0850 ile başlayan bir çağrı merkezi numarasına sahipse aramalar da sabit hat yönüneymiş gibi ücretlendirilir.

Elektrik arıza hattını cep telefonundan arama nasıl yapılır?

ALO 186 elektrik hattını cep telefonundan başına alan kodu koymadan aradığınızda otomatik olarak bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketine bağlanırsınız. Bu hattı ararken Türkiye'nin hangi bölgesinde olduğunuz önemli değildir, ülkemizin her yerinden bu numarayı tuşlayarak ilgili dağıtım şirketine ulaşılır. Her bölgeden yapılan aramalar, bölgede görevli olan dağıtım şirketine otomatik olarak aktarılır.

444'lü özel servis numarası kullanan elektrik dağıtım şirketlerini Türkiye'nin her yerinden başına alan kodu koymadan arayabilirsiniz. Bu numaralar hangi bölgeden arama yaparsanız yapın, sizi ait olduğu dağıtım şirketine bağlar.