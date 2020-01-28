HABER /  FENERBAHÇE

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

Fenerbahçeliler stada alınmayacak
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ‘iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması’ yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail gazetesi Hakan Fidan’ı hedef gösterdi şu kine bir bakın
Murat Kurum Elazığ'da açıkladı! 350 konutluk bir projemiz var
Süleyman Soylu'dan Elazığ'a yardım göndereceklere uyarı!
Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı
Sovyet ajanından çarpıcı Adnan Menderes iddiası! Darbeciler bakın ne talep etmiş
Şevket Çoruh'un geçmiş olsun Elazığ mesajına soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı
3 aylar başlangıç 2020 ne zaman Diyanet dini günler tahmini
3 Şubat 2020 okullar açılıyor mu 2. dönem başlama tarihi MEB
YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya yatacak?
Elektrikli arabalar 20 dakikalık dolumla 350 kilometre gidilebiliyor
Ayça Çağla Altunkaya yaşı kaç Acun yeni sevgilisine kimdir?
Yorumlar