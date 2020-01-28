Tuna Arman kimdir kaç yaşında Tuna Arman evlilikleri

Oyuncu Tuna Arman, Elazığ depreminin ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı ve sosyal medyanın gündeminde oturdu Peki Tuna Arman kimdir, aslen nereli, Tuna Arman kaç kere evlendi eşleri kim?

Başarılı oyuncu Tuna Arman'ın bir paylaşımı sosyal medyada yayılınca olay oldu. Elazığ depremi sonrası bir paylaşım yapan oyuncu Tuna Arman, mesajında, 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' sözleri gündem oldu. Peki son olarak Çocuklar Duymasın'da rol alan başarılı isim Tuna Arman kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi kim?

Tuna Arman, sanat yaşamına 1980 yılında AÇOK adlı grupta başladı. Ekran önünde ilk kez Uzak Kentin İnsanları ile çıktı. İşte Tuna Arman’ın hayatı ve hakkında merak edilenler…

TUNA ARMAN KİMDİR?

Tuna Arman; 22 Mart 1969’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir.1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984’de İstanbul Belediye Tiyatrosu’na devam etti.

1985’te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatrosu’nda Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu Çok sayıda dizide de önemli rollerde oynamıştır.

1995 yılında ”Çiçek Taksi” dizisinde canlandırdığı Manolya karakteriyle ilk çıkışını yaptı. 2013 yılında Aydoğan Temel'in senaryosunu yazdığı ”Komik Bir Aşk Hikayesi” filminde oynadı. 2017 yılında ”İki Yalancı” dizisinde oynadı.

2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte “Farkında mısın?” projesini gerçekleştirdi.

Tuna Arman’ın ilk evliliğinden 1996 doğumlu Sinan Yıldız adında bir oğlu vardır.

2 Şubat 2009 tarihinde tiyatrocu Selçuk Soğukçay ile evlendi. Evlendikten dokuz ay sonra boşandı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 – Yanımda Kal (Sinema Filmi)

2017 – İki Yalancı (Gülsüm) (TV Dizisi)

2017 – Çocuklar Duymasın (Özlem) (TV Dizisi)

2016 – Olaylar Olaylar (Anne) (Sinema Filmi)

2015 – Umut Apartmanı (TV Filmi)

2015 – Tutar mı Tutar (Kuaför Selen) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller 2: Gölgenin Tıl… (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Yeniden (Mukadder) (TV Dizisi)

2014 – Arka Sokaklar 9. Sezon (Nedret) (TV Dizisi)

2012 – Bulutların Ötesi (Yeşim Öğretmen) (TV Dizisi)

2011 – Yaseminli Yuva (Azize) (TV Dizisi)

2011 – Komik Bir Aşk Hikayesi (Geveze Kadın) (Sinema Filmi)

2011 – Alemin Kıralı (Av. Adalet Anında) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (İdil Hanım) (TV Dizisi)

2009 – Köpek Oteli (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Küçük Kadınlar (TV Dizisi)

2008 – Çorap Söküğü (Tuna) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (TV Dizisi)

2008 – Derman (Hemşire Oya Bilir) (TV Dizisi)

2007 – Hepsi1 (Suzan Berbatov) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2004 – Çocuğun Var Derdin Var (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası 1 Sezon (Meral) (Bölüm) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Nihal) (TV Dizisi)

2000 – Cümbüşiye (TV Dizisi)

1999 – Evimiz Olacak mı? (Bahtışen) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Çiçek Taksi (Manolya Şen ) (TV Dizisi)

1993 – Zapping Ailesi (Meltem) (TV Dizisi)

1993 – Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 – Hastane (TV Dizisi)

1993 – Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1993 – Bizim Mahalle (Komşu) (TV Dizisi)

1993 – Ana Yüreği (Oya) (TV Dizisi)

1986 – Uzak Kentin İnsanları (Köprü) (TV Dizisi)

1986 – Altınkuş Musiki Cemiyeti (TV Dizisi)

1985 – Mavi Mavi (Öğrenci) (Sinema Filmi)

Kamera Ekibi :

1986 – İki Milyarlık Bilet (Kamera Asistanı) (Sinema Filmi)