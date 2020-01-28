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Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için TFF'ye resmi başvurda bulundu.

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Beşiktaş başvurusunu yaptı
Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

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