HABER /  EMEKLİ

Bağkur emeklisi maaş ödeme günleri 2020

Emekli olan ve yakın zamanda emekli olacak binlerce vatandaş Bağkur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2020 yılında 4B kapsamındaki Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...

Bağkur emeklileri maaşlarını ayın hangi günlerinde alır? Emekli vatandaşların bir ay dahilinde maaşlarını aldıkları günler bazı kriterler göre belirlenmektedir. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi emekli kişinin; tahsis numarası, doğum tarihi gibi bilgilerine göre değişiklik gösterir

Peki, 4B kapsamında bulunan Bağkur emeklilerinin maaşları ayın hangi günlerinde yatırılıyor? İşte ayrıntılar...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre Bağkur emeklilerinin maaşları;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde yatırılır. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Sovyet ajanından çarpıcı Adnan Menderes iddiası! Darbeciler bakın ne talep etmiş
Şevket Çoruh'un geçmiş olsun Elazığ mesajına soruşturma
Motorin ve benzinde büyük indirim! Bir indirim daha geliyor
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a istediği ilk oyuncu
PKK’lı üst düzey terörist Semra Tuncer uzman çavuşun kullandığı araçta yakalandı
Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer'den skandal deprem paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor
Hüseyin Çimşir'i Fenerbahçe maçı heyecanı sardı
Elazığ için SGK ve ilaç katılım payı alınmayacak! Bakan açıkladı
YÖKDİL başvuru 2020 ekranı YOKDİL geç başvuru ücreti kaç para?
FIFA Cüneyt Çakır'ın kalemini kırdı
Acun Ilıcalı eşleri kaç kere evlendi ilk evliliği bakın kiminle
Yorumlar