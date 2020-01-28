Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a istediği ilk oyuncu

Beşiktaş'la 1,5 yıllığına anlaşmaya varan teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Guilherme.

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta, Guilherme’nin ismi yeniden gündeme geldi.

Yalçın’ın, BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızın transferine çok sıcak baktığı belirledi.

Harcama limiti engeline takılmıştı

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Guilherme’yi, TFF Lisans Kurulu’nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle kadrosuna katamamıştı.





Yeniden harekete geçilecek

1 milyon 850 bin lira harcama limiti bulunan Beşiktaş’ın, 28 yaşındaki yetenekli oyuncu için yeni bir girişimde bulunabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın’ın kendisine önerilmesi halinde eski öğrencisi Guilherme’ye ‘evet’ diyeceği vurgulandı.

Anlaşmanın mali detayları

Bugün resmi imzayı atması beklenen Sergen Yalçın bu sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL kazanacak. Kartal'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile yıllık 12 milyon TL'ye anlaşmıştı.