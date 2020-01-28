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Ayşegül Çınar sevgilisi kimdir kaç yaşında ölümle tehdit etti

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşegül Çınar'ın başı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte. Sevgilim beni öldürecek diyen Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve Ayşegül Çınar sevgilisi ne iş yapıyor?

Geçen sezon Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşegül Çınar çok konuşulacak bir haberle magazin basınının gündeminde. Gittiği bir mekanda sevgilisi ile tartışan Ayşegül Çınar, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun üzerine içki döktüğünü ardından da tehdit ettiğini anlattı. Peki Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir, ne iş yapar?

Bir süredir Furkan Çalıkoğlu isimli erkekle birlikte olan oyuncu Ayşegül Çınar, sevgilisinin kendisini öldürmek istediğini iddia etti.
Bir süredir Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olan Ayşegül Çınar, geçtiğimiz cuma sevgilisiyle Etiler'de bir lokantaya gitti.

Çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre; Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar’ın üzerine şarap döküp tehdit etti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.

'ERKEK ARKADAŞIM BENİ ÖLDÜRECEK' 
Gizlice diğer müşterilerle konuşup “Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın” dedi.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veriyor.

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