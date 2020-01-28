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Depremzede anne oğlumu özledim deyince Erdoğan izin ayarladı

ELAZIĞ 'da meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında ilgiç bir diyalog yaşandı. Depremzede anne oğlumu özledim deyince Erdoğan izin ayarladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da hastanede bulunun yaralıları yalnız bırakmadı.Depremde yaralanan bir annenin ziyaretine giden Recep Tayyip Erdoğan, evlat hasreti çeken anneye desteğini esirgemedi.

Annesiyle ilgilensin diye iki oğluna izin ayarladı

Depremzede anne ile konuşan Tayyip Erdoğan, iki oğlunun işten izin alıp annelerinin yanında olmaları için olanak sağladı. Anne ile konuşmasının ardından telefonla gerekli yerlerle iletişime geçen Erdoğan, evlat özlemi çeken anne ve oğullarını bir araya getirmek için, iş yerlerinden izin ayarladı.

Ahmet'e söylüyorsun, hemen annesinin yanına gönderiyoruz

Erdoğan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ahmet, senin personelin. Şimdi sen ona 15 gün izin ver, annesinin hizmetinde bulunsun. Birbirlerini çok özlemişler. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, onu hemen annesinin yanına gönderiyoruz. Ben hemen gereğini yapıyorum." dedi.

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