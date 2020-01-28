Ahmet Davutoğlu açıldı: O güne kadar görevim AK Parti'yi ıslah etmekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1 yıl önce AK Parti'den kopuşunu ilan ettiği Hacı Bayram külliyesindeki konferansıyla ilgili soruya "O güne kadar görevim AK Parti'yi ıslah etmekti. Olmadı imkan verilmedi" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Davutoğlu, Uğuroğlu'nun gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

17 il başkanının atamasını yaptıklarını belirten Davutoğlu, "Her hafta 5-6 ilimize atama yapacağız." diye konuştu.

Mayıs ayı itibarı ile Genel Kurul yapacak duruma geleceklerini söyleyen Davutoğlu, 6 ay sonra yapılacak seçimlere girme hakkını kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Erken seçim bekliyor mu?

Yazarın "Erken seçim bekliyor mu" sorusuna Davutoğlu, "2023'e kadar seçim olmaz deniyor ama sürekli siyasi, gerilim varken de erken seçim olmaz diyemeyiz." diye yanıt verdi.

Islah etmekti

11 Şubat 2019'da yani yaklaşık 1 yıl önce Hacı Bayram külliyesindeki konferansında partisinden ayrılık sinyali veren Davutoğlu'nun konuşmasını hatırlatan yazar, "O gün AKP'deydiniz. Bugün Gelecek Partisi genel başkanısınız neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet Türkiye'ye parti kuracağımı ilk siz duyurdunuz. Gerçekten başarılı bir gazetecilik yaptınız. Teşekkür ederim. O güne kadar görevim AK Parti'yi ıslah etmekti. Olmadı imkan verilmedi. Bugün görevim Gelecek Partisini iktidar alternatifi yapmaktır."