Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi Almanya'ya da sıçradı

ÇİN 'den dünyaya yayılan koronavirüsten yaşamanı yitirenlein sayısı 106'ya yükseldi. Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan koronavirüs vakasına rastlandı. Dünya ülkelerinde büyük bir korku hakim

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.

Çin anakarası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7, Tayvan’da ise 5 kişide virüs tespit edildi. Bu arada koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviye cevap vererek iyileşen 60 kişi taburcu edildi.

Can kaybı 106'ya yükseldi

Ayrıca, ülke genelinde can kaybı 106'a yükselirken, sadece virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100, enfekte sayısı ise 2 bin 714 kişi oldu.Hubey, Guandong, Cıciang, Hınan, Hunan, Anhui ise her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edilen eyaletler olarak sıralandı. Ülkedeki büyük kentlerden başkent Pekin’de 80, Şanghay’da 66, Çongçing’de 132, Tiencin’de ise 23 kişinin virüsten etkilendiği tespit edildi.

Tüm okulların yarıyıl tatili uzatıldı

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi. Okulların eğitime başlayacağı tarihin yerel makamlar tarafından kararlaştırılacağı kaydedilerek, öğrencilere tatil boyunca dışarı çıkmamaları, toplu etkinlik yapmamaları tavsiye edildi.

İngilizce yeterlilik sınavlarınının da iptal edileceği açıklandı

Bu arada, bahar dönemi eğitimin başlamasından sonra tüm okulların salgın mücadele planları yapması, öğrencilerin günlük kayıtlarını tutması ve hijyen şartlarını iyileştirmesi gerektiği vurgulandı.Bakanlık ayrıca şubat ayında yapılacak uluslararası İngilizce yeterlilik sınavlarınının da iptal edileceğini açıkladı.

17 şehirde toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken, Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

İki hafta içinde iki hastane yapılacak

Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı iki hastane yapılacağı ve hastanelerin iki hafta içinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, bununla birlikte Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Çin’de 25 Ocak itibariyle başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı.

Almanya'da ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Temas halindeki kişilere kapsamlı aydınlatıldı

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü?

Çin'in dışında koronavirüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor;

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (5 vaka), Makao Özel İdari Bölgesi (2 vaka), Tayland (8 vaka), ABD (5 vaka), Avustralya (5 vaka), Japonya (4 vaka), Malezya (4 vaka), Singapur (4 vaka), Fransa (3 vaka), Güney Kore (3 vaka), Vietnam (2 vaka), Kanada (1 vaka), Nepal (1 vaka), Kazakistan (4 vaka) ve Almanya (1 vaka) .

Malezya ülkesine Hubey eyaletinden ziyaretleri yasakladı

Malezya hükümeti, Çin'de yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletinden Malezya'ya ziyaretleri geçici süreliğine durdurdu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, virüsün dünya genelinde yaydığı tehlike ve ülkede görülen vakalar üzerine, Çin'in Hubey eyaletindeki vatandaşların Malezya'yı ziyarete yönelik elektronik vize ve kapıda vize gibi uygulamalarının bir süreliğine iptal edildiği bildirildi.

Çinli turistlerin ziyaret ettiği turistik alanlar ziyarete kapandı

Açıklamada ayrıca, Malezya vatandaşlarına ülke güvenliği için, koronavirüs ile alakalı yalan haberleri sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.Öte yandan koronavirüs tehlikesi, Malezya'da Çinli turistlerin sıkça ziyaret ettiği bazı turistik alanların ziyarete kapanmasına neden oldu.

Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı resmi açıklamada, Çin'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan idari başkent Putrajaya'daki Putra Camisi ve başkent Kuala Lumpur'da Sultanahmet Camisi'nden esinlenerek inşa edilmiş Federal Bölge Camisi'nin gayrimüslim ziyaretçilere geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu. Malezya'nın Sarawak eyaletinde ise yerel yönetim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde Çin'den işçi alımlarını yasakladı. Malezya genelinde şimdiye kadar 4 kişide koronavirüs şüphesi tespit edildi.

ABD'den vatandaşlarına uyarı

ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptığı Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti.

Buna göre Çin'e gitmek isteyen ABD vatandaşlarına, söz konusu ülke genelinde yayılan koronavirüs sebebiyle "seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, ölümcül virüs riski sebebiyle Çin'in Hubei eyaletine ise ABD vatandaşlarının seyahat etmemeleri istendi.